В Челябинской области задержали партию крупного рогатого скота с поддельными документами

В Челябинской области пресекли факт перемещения большой партии крупного рогатого скота по поддельным документам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Три машины, которые перевозили 113 голов крупного рогатого скота, были задержаны 6 декабря в пункте предварительного уведомления "Бугристое". По документам, животных перевозили из Нижегородской области в Республику Киргизия. Однако указанного получателя в реестре предприятий республики не было.

На животных были представлены три ветеринарных сертификата Таможенного союза, которые были оформлены ведущим ветврачом. Однако в ветлаборатории сообщили, что такого сотрудника у них нет, и они не занимаются оформлением ветсертификатов.

При этом с площадки указанного в документах предприятия-отправителя отгрузки крупного рогатого скота не осуществлялось. Сами водители сознались, что ехали из Самарской области.

На место вызвали сотрудников полиции для выяснения обстоятельств перемещения животных по поддельным документам. Машины с животными направлены в пункт отправления. Информация переданы в управление Россельхознадзора по Самарской области.