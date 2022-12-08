В Челябинской области задержали партию крупного рогатого скота с поддельными документами

08 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинской области задержали партию крупного рогатого скота с поддельными документами

В Челябинской области пресекли факт перемещения большой партии крупного рогатого скота по поддельным документам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Три машины, которые перевозили 113 голов крупного рогатого скота, были задержаны 6 декабря в пункте предварительного уведомления "Бугристое". По документам, животных перевозили из Нижегородской области в Республику Киргизия. Однако указанного получателя в реестре предприятий республики не было.

На животных были представлены три ветеринарных сертификата Таможенного союза, которые были оформлены ведущим ветврачом. Однако в ветлаборатории сообщили, что такого сотрудника у них нет, и они не занимаются оформлением ветсертификатов.

При этом с площадки указанного в документах предприятия-отправителя отгрузки крупного рогатого скота не осуществлялось. Сами водители сознались, что ехали из Самарской области.

На место вызвали сотрудников полиции для выяснения обстоятельств перемещения животных по поддельным документам. Машины с животными направлены в пункт отправления. Информация переданы в управление Россельхознадзора по Самарской области.

Теги: поддельные документы, рогатый скот,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети