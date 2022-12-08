"Ноябрьскнефтегаз" продемонстрировал готовность к нештатным ситуациям

Ноябрьские нефтяники провели масштабные учения по отработке оперативных действий и ликвидации ЧС на объектах транспортировки и хранения нефти. Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", были задействованы 50 человек и 8 единиц спецтехники.

Сценарий предполагал разгерметизацию резервуара и разлив нефти на площади 300 кв. м, а также отказ нефтепровода и попадание нефтесодержащей жидкости в ручей. Участники учений оперативно предприняли все меры по устранению инцидента и минимизации последствий. Подобные тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным, в компании проводятся два раза в год, в них задействуют и силы аварийно-спасательных формирований.

"Такие учения, безусловно, важны и необходимы для того, чтобы мы могли на практике отработать весь алгоритм действий в случае возникновения реальной угрозы окружающей среде и нашим объектам. Сегодня персонал и аварийно-спасательные формирования сработали слаженно и качественно. При необходимости мы готовы действовать оперативно и эффективно", – отметил операционный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Иван Петров.

"У нас нет сомнений в готовности персонала компании и подрядных организаций к оперативным действиям в случае возникновения реальной аварийной ситуации. Участники состоявшихся учений продемонстрировали готовность к совместным действиям по ликвидации любой ЧС", – подытожил начальник муравленковского филиала управления договорных подразделений № 3 Федеральной противопожарной службы Алексей Зеленский.