08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: nakanune.ru

Патриотическое воспитание могут сделать нацпроектом

Патриотическое воспитание могут сделать нацпроектом. Идею поддерживают в Минпросвещения, а высказали ее сенаторы (и, по их словам, поддерживают регионы) на заседании президиума Совета законодателей Федерального собрания РФ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что стране "нужна государственная программа противодействия нацизму".

"Мы не должны испытывать иллюзий, что кто-то в современном мире остановится и перестанет использовать подменную карту. Нам надо действовать на упреждение. Нужно не только говорить на языке молодого поколения, но и учить это поколение языку предков, хорошему языку", - заявила депутат.

Идею с нацпроектом поддержал и помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский: "Вопрос в том, чтобы это [нацпроект] эффективно управлялось. Есть масса технических вопросов. По замыслу проект прекрасный".

Теги: патриоатическое воспитание, нацпроект, владимир мединский



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