Жителям поселка Вершино-Дарасунский отказали в помещении для акции протеста

Жители поселка Вершино-Дарасунский, недовольные планами по затоплению шахт рудника, готовы объявить голодовку. Но власти отказываются предоставить им помещение, объясняя это тем, что у администрации нет подходящего здания на 300 человек.

Об этом сообщила одна из организаторов "Чите.Ру". Также, с ее слов, сорвалась назначенная на 8 декабря встреча с представителями власти и рудника, о которой просили жители поселка.

Глава Вершино-Дарасунского Александр Окладников подтвердил отказ в помещении для проведения голодовки. "Я сейчас готовлю письмо, чтобы акцию изменили в соответствии с законом и чтобы мы могли помочь с ее проведением", — сказал он.

Напомним, жители поселка Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае заявили о возможной экологической катастрофе, связанной с решением компании Highland Gold Mining (HGM) затопить золотые шахты Дарасунского месторождения. Нарастающий конфликт уже вышел на федеральный уровень — письмо с просьбой вмешаться было направлено на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова. Золотопромышленники и отраслевые эксперты, в свою очередь, аргументируют решение о консервации добычи нерентабельностью бизнеса в связи с падением цен на золото, укреплением рубля и истощением легкоизвлекаемых запасов.