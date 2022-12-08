Междугородний трамвай "Екатеринбург - Верхняя Пышма" перестанет ходить по утрам

Трамвай №333 "Екатеринбург - Верхняя Пышма" будет работать по измененному расписанию до конца текущего года. Об этом сообщает ООО "Верхнепышминский трамвай".

Начиная с 12 декабря транспорт перестанет ходить по утрам - с 10.00 до 14.00 будет проводиться настройка контактной сети. Это позволит избежать обледенения и исключить обрывы сети в будущем.

Напомним, что в ноябре пассажиры междугороднего трамвая пожаловались на неработающий общественный транспорт, из-за чего цель добраться домой превращается в целый квест.