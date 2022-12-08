Депутат Госдумы от Прикамья вернул банку долг в 5,8 млн

Депутат Госдумы РФ от Прикамья Дмитрий Скриванов погасил долг и проценты на общую сумму 5,8 млн руб. по кредитному договору с банком "Открытие". Приходно-кассовый ордер выписан накануне очередного судебного заседания о взыскании с парламентария-ответчика задолженности и обращения взыскания на предмет залога – квартиру в центре Перми. Банк-истец отказался от требований в части начисления пени.

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Судебный спор продолжался с 15 апреля 2022 г. С учетом уточнений, банк "Открытие" потребовал от Дмитрия Скриванова возместить задолженность в 5,8 млн руб. по кредитному договору от 31 октября 2019 г., напоминает РБК-Пермь. Для этого попросил обратить взыскание на предмет залога – квартиру площадью 154,2 кв. м, выставив ее на торги по начальной цене 8,02 млн руб. Экспертиза, проведенная ООО "Вишера-оценка", определила рыночную стоимость. Недвижимость на предпоследнем этаже 16-этажного кирпичного дома №23 по ул. Попова в Перми оценена в 11,3 млн руб.

На шестом по счету заседании, 7 декабря, представляющий интересы ответчика Скриванова адвокат Михаил Кузьминых сообщил о достигнутом накануне соглашении. 6 декабря Скриванов погасил задолженность по кредиту и процентам в 5,8 млн руб. Банк отказался от начисления пени и выдал справку об отсутствии претензий. Юрист Вильдан Шафиков, представляющий банк "Открытие", подтвердил поступление платежа. При этом он уточнил, что погашение долга произошло только после подачи иска и начала судебного разбирательства.

Выслушав стороны, судья Оксана Гладкова оставила исковые требования к Скриванову без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. После изготовления в мотивированном виде, судебный акт подлежит публикации на сайте ГАС РФ "Правосудие".