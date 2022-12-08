В Магнитогорске из-за коммунальной аварии подтопило трамвайные пути

В Магнитогорске из-за коммунальной аварии в Ленинском районе было приостановлено движение трамваев на участке между остановками "Металлургов" и "Центральный переход", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В расписание маршрутов 4, 7, 8, 20 и 22 пришлось внести изменения из-за подтопление трамвайных путей между остановками, которое произошло сегодня утром. Последствия аварии устраняли на протяжении 1,5 часов.

После этого движение восстановили. При этом в мэрии отметили, что такой длительный простой вагонов может спровоцировать дальнейшие задержки в расписании трамваев в течение дня.