В Финляндии изъяты восемь яхт, связанных с фигурантами санкционных списков

Финская таможенная служба передала правоохранительным органам страны восемь яхт, которые считают связанными с фигурантами списков Евросоюза по антироссийским санкциям.

В ведомстве отметили, что выявление собственников судов "осложнялось связями с офшорами и другими запутанными механизмами".

Всего финские таможенники задержали 27 яхт для проверки их владельцев на предмет попадания в списки европейских санкций, направленных против России и Белоруссии, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что США и Италии придется платить 50 млн долларов в год за конфискованные яхты.