08 Декабря 2022
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Политика Свердловская область
Фото: t.me/EKB_international / telegram-канал Международные связи Екатеринбурга

Бишкек стал пятым городом-побратимом Екатеринбурга

У Екатеринбурга появился пятый город-побратим - Бишкек. Об этом сообщает Telegram-канал Международных связей уральского города.

Подписание соответствующего Соглашения состоялось сегодня, несмотря на то, что оба горда являются партнерами с 1996 года.

Алексей Орлов во время подписания соглашения между Екатеринбургом и Бишкеком о городах побратимах(2022)|Фото: t.me/EKB_international / telegram-канал Международные связи Екатеринбурга

"Наши города связывают давние двусторонние связи. Если быть точным, то уже 26 лет, с момента заключения Соглашения о партнёрстве, Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Это значительный срок для двусторонних отношений", - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что в этом году городом-побратимом уральской столицы также стал второй белорусский город Минск. Первый - Могилев.

Теги: город-побратим, Бишкек, Екатеринбург



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