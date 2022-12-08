Бишкек стал пятым городом-побратимом Екатеринбурга

У Екатеринбурга появился пятый город-побратим - Бишкек. Об этом сообщает Telegram-канал Международных связей уральского города.

Подписание соответствующего Соглашения состоялось сегодня, несмотря на то, что оба горда являются партнерами с 1996 года.

"Наши города связывают давние двусторонние связи. Если быть точным, то уже 26 лет, с момента заключения Соглашения о партнёрстве, Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Это значительный срок для двусторонних отношений", - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что в этом году городом-побратимом уральской столицы также стал второй белорусский город Минск. Первый - Могилев.