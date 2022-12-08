После поножовщины в Нижневартовске, в школах Югры появится "кнопка быстрого реагирования" на буллинг

После проверки в Нижневартовске, окружной департамент образования и науки вводит в школах Югры "кнопку быстрого реагирования" на буллинг.

"Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя. Главный внештатный психолог Югры, который отработал с классом, выяснил, что конфликт между ребятами был затяжным", - оценил результаты работы межведомственной комиссии директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, его цитирует официальный Telegram-канал окружных властей.

Обострилась ситуация в ноябре.

"Об этом знали многие, в том числе и классный руководитель. Мальчик сигнализировал – был в подавленном состоянии. Его родители обращались за помощью в школу. Но классный руководитель попыталась их "как-то помирить", и посчитала свою работу выполненной. При этом она не подключила педагога-психолога и службу медиации", - сказал Дренин.

Также глава регионального департамента образования и науки отметил, что не может на данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, можно ли считать буллинг причиной произошедшего. В конфликте не участвовал весь класс, это были ссоры между двумя ребятами, но с молчаливого согласия других детей.

"Какие-то элементы "травли" были, как и серьезное психологическое давление. Несомненно, школьник, решившийся в итоге на преступление, находился в длительном негативном эмоциональном состоянии. Но ключевой причиной произошедшего мы считаем то, что не сработали взрослые, посчитав ситуацию несерьезной. Мы все видим, во что это вылилось в итоге", - сказал Дренин.

В результате проверки на сегодняшний день уволены директор школы №21 Нижневартовска и классный руководитель. Продолжаются служебные проверки в отношении еще нескольких сотрудников образовательного учреждения. Все причастные к произошедшему понесут наказание. В ближайшие дни в ГИС "Образование Югры" в личных кабинетах родителей и детей появится вкладка о буллинге, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте "травли" напрямую главному внештатному психологу автономного округа.

"Кроме того, всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей. Но контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге, минуя школьных специалистов, которым могут не доверять", - сказал Дренин.

Напомним, 6 декабря один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Пострадавший подросток находится в реанимации. Напавший с ножом тоже госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".