Запад винит Турцию в сбое поставок сырой нефти по Черному морю, - FT

Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по акватории Черного моря, пишет Financial Times.

По данным газеты, западные чиновники не видят причин для блокировки передвижения судов, большая часть из которых перевозят нефть из Казахстана.

Financial Times приводит слова неназванного западного чиновника, который заявил, что на эти грузы "ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования".

Он добавил, что сбои в поставках сырой нефти являются не результатом установления ценового потолка, а следствием решений Анкары.

Как сообщалось, введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС в отношении России привело к образованию очереди из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. Несколько десятков танкеров с российской нефтью вынуждены ждать дополнительного подтверждения страховки.

В МИД РФ сообщили, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры. Если проблема не будет решена, то ее вынесут на политический уровень.