Минобороны разработало новые правила физподготовки военнослужащих

Министерство обороны РФ разработало новое "Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации", которое заменит старое наставление 2009 года. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан для командиров и начальников всех уровней, специалистов по физической подготовке. Его надлежит применять в соответствии с целями и задачами этапов подготовки, уровнем физической подготовленности личного состава.

Физическая подготовка указана одним из факторов повышения боеспособности Вооруженных Сил. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, а также кандидаты, поступающие в военно-учебные заведения на обучение курсантами, проверяются на соответствие требованиям по уровню физической подготовленности. С учетом пола и возраста они выполняют по одному упражнению на выбор на основные физические качества и упражнение в плавании.

К основным физическим качествам, обеспечивающим двигательную деятельность военнослужащих, отнесены: сила, быстрота, выносливость, ловкость. Более половины документа занимает перечень физических упражнений с конкретными требованиями. В зависимости от результатов для каждого упражнения есть таблица перевода в баллы.

Работа над новой системой физической подготовки военнослужащих началась в 2020 году со сбора и анализа данных Военным институтом физической культуры. Позже Минобороны провело масштабную апробацию новых разработок. Она проходила в 160 воинских частях и организациях с участием более 38 тысяч военнослужащих.

В новых наставлениях упражнений больше, то есть требования к военнослужащим повышены. Например, средней оценкой (50 баллов из 100) при беге на 60 метров считается результат 9,2 секунды (до 35 лет). При беге на 100 метров - 14,1 секунды (14,7 - для тех, кто старше 35 лет).

Появилось упражнение на бег на 60 метров с грузом - ящиком для боеприпасов весом 30 килограммов. Для средней оценки это расстояние нужно пробежать за 18 секунд. Всего в перечне 70 упражнений.

Проект приказа находится на стадии обсуждения.

