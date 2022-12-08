Суд отказал экс-начальнику окружного Дома офицеров в восстановлении должности

Константину Макарову, уволенному с должности начальника окружного Дома офицеров ЦВО, отказали в восстановлении в должности. Решение принял Кировский районный суд Екатеринбурга, куда и был подан соответствующий иск.

Напомним, что Макаров получил должность 10 октября 2022 года, однако уже 10 ноября был уволен. Адвокаты заявили, что их подзащитный находился на испытательном сроке в 6 месяцев. При этом его не уведомили об увольнении за три дня, как полагается. Более того, соответствующий приказ был подписан врио командующего ЦВО генерал-майором Рустамом Минникаевым. Дата подписи - 10 ноября, но сторона защиты утверждает, что Минникаев в это время мог находиться в командировке, а значит подпись может быть поддельной.

В свою очередь представитель ответчика отметил, что увольнение было произведено "по дополнительным основаниям" в соответствии с п. 2. ч. 1. ст. 278 ТК РФ. Суд встал на сторону ответчика.

Напомним, что на место Макарова уже назначили Андрея Зуева.