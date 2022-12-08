В Нижневартовске уволена классный руководитель учеников восьмого класса, устроивших поножовщину

Помимо директора нижневартовской школы №21, уволена классный руководитель учеников восьмого класса, устроивших поножовщину. Об этом сообщает окружной телеканал "Мегаполис".

В администрации города корреспонденту Накануне.RU не смогли подтвердить или опровергнуть увольнение педагога. Отметим, что вчера стало известно об увольнении директора школы Елены Левицкой.

Напомним, 6 декабря один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Пострадавший подросток находится в реанимации. Напавший с ножом тоже госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По мнению сотрудников городской администрации конфликт носил затяжной характер. Глава департамента образования Алексей Дренин заявил, что в отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры.

Возбуждены два уголовных дела - одно в отношении подростка, второе уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации, приведшей к тяжким последствиям.