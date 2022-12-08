В Челябинске строительство линии метротрамвая до ЮУрГУ обсудят на публичных слушаниях

В Челябинске на публичных слушаниях обсудят строительства линии метротрамвая на участке от станции "Площадь Революции" до ЮУрГУ. Соответствующее постановление подписала глава Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линии метро состоятся 15 декабря в Доме архитектора.

Напомним, речь идет о строительстве линии "Восток – Запад". В октябре был заключен контракт на проведения технико-экономического обоснования инвестиций для строительства линии метротрамвая на участке от станции "Площадь Революции" до ЮУрГУ. Подрядчик должен будет подготовить обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание. Длина участка линии составит не более 1,7км. Также предусмотрен один остановочный пункт.

Напомним, в конце августа "Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.