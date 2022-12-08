Около 550 свердловчан все еще не дополучили выплаты по мобилизации

548 мобилизованных свердловчан все еще недополучили денежное довольствие за октябрь. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Повторно подвел предварительный итог по "списку Иванова" - списку мобилизованных, кому не заплатили или недоплатили. Благодаря активному содействию военной прокураты результат есть. 420 человек из 968 отписались, что получили деньги в полном объеме. Уверен, реально таких больше, просто не все написали, что всё хорошо", - написал парламентарий.

По его словам, с одной стороны - показатель хороший, поскольку почти половина уже решила проблему и новых обращений практически не поступает. С другой же стороны - на дворе декабрь, а больше половины все еще не получили выплаты за октябрь. При том, что за ноябрь мобилизованным должны начать перечислять выплаты уже 10 декабря, а до 25 числа выплатить и новогоднее денежное довольствие за декабрь.

"Надеюсь, что новых обращений от родственников мобилизованных будет не много. Механизм выплат отлаживается. Если где-то будут единичные сбои, отрегулируем совместно с военной прокуратурой. Благо, опыт у нас уже есть", - подытожил депутат.