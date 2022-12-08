В деле бывшего главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток

Следователи в ходе расследования уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края установили 119 новых эпизодов получения взяток. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Против фигурантов возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток, передает РИА Новости.

Более 35 членов организованной группы под руководством экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова были задержаны летом 2021 года по подозрению в создании ОПС и получении взяток в размере 19 млн рублей. На протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые продавались ими тем, кто осуществляет грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края.