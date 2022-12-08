08 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: AFP 2022 / Attila Kisbenedek

Екатеринбуржцы дождались возврата денег за билеты на концерт Макса Барских

Жители Екатеринбурга, которые так и не смогли насладиться концертом Макса Барских, наконец вернули деньги за билеты. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего в коллективном иске числилось 36 потребителей, однако 12 из них позднее отказались от требований, поскольку смогли урегулировать конфликт мирным путем. Еще 18 человек также смогли вернуть деньги за билеты, но требовали компенсации морального вреда.

Суд постановил вернуть деньги за билеты оставшимся потерпевшим, а штрафы за отказ удовлетворения требований в добровольном порядке включить в выплаты пострадавшим. Таким образом, 18-ти екатеринбуржцам перечислят по 150 рублей, а тем, кто судился за возврат стоимости билетов и возмещение морального ущерба - от 1,4 тыс. до 3,9 тыс. рублей. Помимо этого уральцам перечислят сумму морального вреда, однако с 5 тыс. суд уменьшил ее до 300 рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Теги: билет, Макс Барских, концерт, суд



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