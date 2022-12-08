МВД объявило YouTube-блогера Камикадзе Ди* в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди* Соответствующая карточка появилась в базе розыска МВД.

В карточке указывается только тот факт, что блогер разыскивается по уголовной статье, другой информации нет.

Камикадзе Ди* уже пять лет находится не в России — еще в 2017 году его начали проверять по статье о склонении к самоубийству из-за ролика на его YouTube-канале.

У YouTube-канала Камикадзе Ди* общественно-политическая направленность и более 1,7 млн подписчиков.

*Камикадзе Ди, он же Дмитрий Иванов – внесен в реестр физлиц–иностранных агентов Минюста РФ