08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: me-forum.ru

Крупнов: Власти провозгласили, что рождаемость - это дело нуждающихся

Российские власти фактически провозгласили, что рождаемость в стране делают нуждающиеся. А необходимо кардинально изменить как условия для жизни, так и сознание населения. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов, комментируя запущенной опрос на "Госуслугах", который называется "Меры поддержки семей с детьми" и проводится в рамках межведомственного проекта "Повышение рождаемости".
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Эксперт отмечает, что обратная связь - это правильно, но меры поддержки сами по себе являются безумной идеей в том смысле, что они не повысят рождаемость и рассчитывать на это бесполезно. К тому же, чтобы рассчитывать на них, нужно или стать совсем нищим, или скрывать доходы.

"В стране не разделена демографическая проблема и социальная. Фактически у нас провозгласили, что демографию делают нуждающиеся и они получают меры поддержки. Это безобразие и абсолютный подрыв демографической политики. Вместо поддержки надо обсуждать другие действия, направленные на изменение сознания населения и базовых условий жизни. Меры – это выплаты. Просто выплатами мы вопрос демографии не решим. Зачем человеку выплаты, если он не сможет иметь нормальное жилье в связи с его дороговизной? Вместо базовых условий жизни обсуждают все время какие-то подачки и подарки. Не обсуждается статус семьи. Пробиваем уже более 10 лет закон о статусе многодетной семьи. Меры поддержки – это путь в никуда. Сама мера поддержки – это безумная идея. Особенно когда говорят, что мы исправляем демографию. Те же 10 тысяч рублей – это хорошая вещь, но мы же понимаем, что никто от этого ребенка не родит", - рассказал Крупнов НСН.

Он напомнил, что в России население не воспроизводится с середины 1960-х. В сознании людей уже доминирует однодетная семья, что означает быстрое вымирание страны.

Накануне.RU много лет пишет о том, что власти вообще не ставят цель увеличить рождаемость, подменяя ее мерами социальной поддержки. В частности, проводимый на "Госуслугах" опрос также подменяет проблему: межведомственный проект называется "Повышение рождаемости", а опрос - "Меры поддержки семей с детьми". В результате деньги уходят на выплаты, чтобы финансово немного поддержать немногочисленные (в относительном количестве) семьи с детьми, а не на то, чтобы как можно больше людей создавали семьи и становились родителями. Именно последнее должно стать целью государства, достижение которой необходимо обеспечивать всем комплексом мер. Но первая проблема в том, что у государства такой цели нет.

Тем временем рождаемость в России продолжает падать. В 2022 году в стране родится всего около 1,3 млн детей. Это на треть меньше, чем в 2015 году На одну женщину приходится менее 1,5 ребенка.

Как показывает последнее масштабное исследование Росстата 2017 года о репродуктивных установках населения, в сознании россиян доминирует установка на малодетность, причем чем лучше жилищные и финансовые условия, тем меньше детей люди хотят иметь. Это опровергает значимость для рождаемости мер поддержки и требует системного подхода, включая прежде всего идеологическую составляющую и изменение общих условий жизни.

инфографика, среднее желаемое число детей у россиян в зависимости от оценки жилищных условий, 2017(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: рождаемость, меры поддержки, Юрий Крупнов



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