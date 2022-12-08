В Узбекистане отказались от газового союза с Россией и Казахстаном

Власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

"Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз", - сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова, слова политика приводит РИА Новости.

Он утверждает, что идут переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого контракта о продаже. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ. Иными словами, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если согласимся на него, в противном случае – нет", - сказал Мирзамахмудов.

Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров 28 ноября обсудили создание "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон.