В Узбекистане отказались от газового союза с Россией и Казахстаном

08 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Узбекистане отказались от газового союза с Россией и Казахстаном

Власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

"Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз", - сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова, слова политика приводит РИА Новости.

Он утверждает, что идут переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого контракта о продаже. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ. Иными словами, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если согласимся на него, в противном случае – нет", - сказал Мирзамахмудов.

Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров 28 ноября обсудили создание "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Путин и Токаев согласились, что нужно провести детальные трехсторонние консультации с участием экспертов для поиска рационального решения с учетом интересов всех сторон.

Теги: Россия, Казахстан, Узбекистан, газовый союз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2022 10:23 Мск Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети