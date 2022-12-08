Зеленский рассчитывает на завершение конфликта в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вооруженный конфликт может быть завершен уже в 2023 году. По его словам, "украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время".

В видеообращении для издания Politico Зеленский также заявил, что полностью восстановить энергосистему страны пока не представляется возможным. "Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества. Но стоит не забывать, что восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно, нужно время", - сказал президент Украины.

Ранее Politico назвала Зеленского самым влиятельным человеком Европы.