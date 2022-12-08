08 Декабря 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Двух жителей Севастополя задержали за передачу данных СБУ

Арестованы два жителя Севастополя, передававшие Службе безопасности Украины данные о военных объектах. Возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, один из задержанных в 2016 году был завербован СБУ. После начала спецоперации он за деньги передавал информацию о расположении объектов Минобороны РФ. Это могло быть использовано "против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства", подчеркнули в ФСБ.

Летом этого года этот человек по заданию кураторов из СБУ привлек к шпионажу своего знакомого – тоже жителя Севастополя, пишет РИА Новости. Он собирал и передавал через WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.

Ранее российские силовики задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, сотрудничающих со спецслужбами Украины. Среди задержанных - наводчики, которые передавали украинской стороне данные для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.

Теги: сбу, севастополь, госизмена



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