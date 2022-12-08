Пенсионер из Новоуральска погиб в зоне проведения СВО

Житель Новоуральска, предприниматель и ветеран полиции Валерий Парфирьев скончался в зоне проведения СВО. Уралец сам вызвался в октябре добровольцем и отправился на спецоперацию, написал на своей странице в соцсетях глава города Вячеслав Тюменцев.

"Валерий Зиннурович всегда был истинным патриотом своей Родины. Настоящим мужчиной с большой буквы. Когда началась частичная мобилизация, он, в силу своего профессионального опыта, встал и поехал добровольцем в зону СВО. Выражаю соболезнования родным и близким Валерия Зиннуровича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны", - пишет градоначальник.

Валерию Зиннуровичу было 55 лет. Переехал в Новоуральск он еще в 1989 году, после чего устроился на Уральский автомоторный завод, а с декабря 1985 по апрель 1993 годов прошел службу по контракту в воинской части. Сразу после этого он отправился на службу ОВО при УВД Новоуральска, а в 2000 году и вплоть до апреля 2009 года проходил службу в ОВО при УВД Невьянска.

На работе уральца вспоминают как ответственного, порядочного, инициативного сотрудника, который пользовался заслуженным авторитетом у коллег, а также имел ведомственные награды. После пенсии он стал заниматься предпринимательством. Родные и близкие вспоминают, что Парфирьев был любящим отцом и верным другом. У него осталось трое сыновей.



Прощание с Валерием Зиннуровичем состоится в похоронном доме 9 декабря с 12.30 до 14.00.