В Нижневартовске простились с тремя погибшими в результате обрушения жилого дома

В Нижневартовске сегодня простились с тремя погибшими во время обрушения жилого дома по ул. Мира 6А, передает корреспондент Накануне.RU.

Прощание состоялось в ритуальном зале на ул. Омская. Проститься с погибшими пришли десятки вартовчан. Участие в траурной церемонии принял глава города Дмитрий Кощенко.

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря, в результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти.

Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.