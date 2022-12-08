Pоlitico: В НАТО по-прежнему не хотят видеть Украину

После встречи министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе их заключительное заявление снова повторило расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к альянсу. Украину по-прежнему не особо хотят видеть в НАТО, пишет Pоlitico.

В сентябре Киев запросил ускоренный процесс вступления в военный альянс. НАТО тогда публично подтвердило свою политику открытых дверей, но не дало конкретного ответа. Воевать за Украину никто не горит желанием.

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад должен рассмотреть гарантии безопасности для России, если она сядет за стол переговоров, привело в ярость Киев.

"Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительного ответа на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставления Украине самого современного оружия", - заявил глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.

В своем заявлении на прошлой неделе министры пообещали активизировать политическую и практическую помощь Украине, но избежали конкретных обещаний. Линия раскола проходит между западными странами "старой Европы" и восточными странами бывшего Варшавского договора, отмечает издание.