08 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Прокуратура Свердловской области

Брат комика Незлобина уволен за коррупционные манипуляции

Максима Незлобина, начальника управления культурой Полевского и брата комика Александра Незлобина, лишили должности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в мае 2022 года Незлобина приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 4 млн рублей за коррупционные махинации. Главного бухгалтера управления Людмила Лещеву также наказали штрафом в 200 тыс. рублей. Помимо этого, суд взыскал с обоих фигурантов в доход бюджета Полевского городского округа материальный ущерб: с Незлобина – 10,7 млн рублей, с Лещевой – 1,2 млн рублей.

Прокуратура не согласилась с решением суда и направилась в Свердловский областной суд, там наказание ужесточили, запретив Незлобину занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, на 5 лет. Прокуратура настояла в своем требовании к главе Полевского городского округа уволить Незлобина в связи с утратой доверия, что и было исполнено.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: коррупция, Незлобин, Полевской



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