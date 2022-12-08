08 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

В США демократы взяли абсолютное большинство в Сенате

В США официально завершились выборы в Сенат - в Джорджии прошел второй тур выборов, на котором победу одержал демократ Рафаэль Уорнок.

Всего демократы набрали 51 место из 100, получив абсолютное большинство мест и даже улучшив свои позиции. По  итогам прошлых выборов было 50 на 50, а перевес демократов был обусловлен решающим голосом вице-президента Камалы Харрис.

"Это был успех не только для демократов, но и для президента Байдена", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Уорнок переизбран в своем штате. На прошлых выборах он стал первым в истории черным сенатором от Джорджии.

Как пишет CNN, результаты прошедших выборов в Конгресс показывают, что в США сокращается число штатов, которые могут проголосовать на выборах президента 2024 года за любого кандидата. Обе партии укрепляют свое положение в традиционно "своих" штатах или тех, которые склоняются на их сторону. Это значит, что следующий президент реально будет избран крошечной группой избирателей в быстро сокращающемся списке колеблющихся штатов.

"Это одна из причин напряженности во внутренней политике США. Каждая сторона в сильно поляризованной стране с населением в 330 миллионов человек признает, что общее направление национальной политики в настоящее время зависит от выбора ничтожного числа людей, живущих на крошечных участках "спорной" политической территории", - отмечает издание.

Теги: США, сенат, выборы



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