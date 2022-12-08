В Челябинской области выросли цены на картофель, капусту и говядину

В Челябинской области за две недели выросли цены на картофель, капусту белокочанную и говядину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, картофель подорожал на 8,18% (1,99 руб.), говядина – на 3,46% (19,09 руб.), капуста белокочанная – на 14,75% (2,52 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них четыре выросли, а десять показали снижение цен. Так, стоимость сахара снизилась на 5,39% (3,42 руб.), пшеничной муки на 4,59 % (2,36 руб.) и соли на 3,39 % (0,53 руб.).