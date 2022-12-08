Жители Нижневартовска стали сообщать в полицию о людях, заносящих в дома газовые баллоны

Жители Нижневартовска стали сообщать о людях, которые заносят в дом газовые баллоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Накануне в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 поступило два таких сообщения. Их передали сотрудникам УМВД России Нижневартовска. Полицейские совершали выезд по адресам для проверки и выяснения обстоятельств.

Кроме того, сотрудники МЧС России по ХМАО – Югре проведут в Нижневартовске рейдовые мероприятия по квартирам, где предположительно могут использовать газовые баллоны для бытовых нужд.

"Управление по делам ГО и ЧС" напоминает о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности при обращении с бытовым газом. Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь с воздухом, образует взрывчатую смесь. Сжиженный газ в отличие от природного, обладает более пожароопасными свойствами. Газ может взорваться даже от небольшого источника огня – от спички или искр выключателя электроосвещения. В целях недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами и ухода за ними .

Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря, в результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе четыре ребенка. 8 декабря в больнице Сургута скончалась одна из пострадавших при взрыве газа. Таким образом, общее число жертв достигло девяти.

Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир.