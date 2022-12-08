08 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом
Фото: ДОИВС Югры

Из-за потолка цен на российскую нефть ее стоимость может вырасти до $150 за баррель

Введенный западными странами потолок стоимости российской нефти может привести к тому, что мировые цены на этот энергоноситель, в частности, на марку Brent, могут подскочить до $150 за баррель.
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"Марка Brent может подняться до $110 за баррель, но ценовой потолок российской нефти, особенно при сокращении ее добычи, может разогнать цену еще выше, до $150 за баррель. В таком случае США получат противоположный от задуманного эффект", - сказал ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Крайл Шостак.

Вместе с тем, инвестор отметил, что ценовой потолок не окажет "непосредственного воздействия на доходы России в ближайшей перспективе", у РФ остается достаточно возможностей для продажи своей нефти.

"Ценовой потолок не распространяется на перепродажу нефти в зарубежной юрисдикции на суше. Крупнейшие покупатели российской нефти, Индия и Турция, уже вовсю пользуются услугами местных страховщиков, в то время как Китай все еще изучает такую возможность и в конечном итоге, скорее всего, также прибегнет к услугам собственных страховых компаний", - сказал Шостак.

Помимо этого, подчеркнул инвестор, РФ закупает суда для перевозки нефти с целью обеспечить поставки на Восток.

"Россия собирает флот собственных танкеров, пусть и не новых, но вполне способных справиться с задачей перевозок на восточном направлении в самой краткосрочной перспективе. Новые поставки из России заменят азиатским потребителям дефицит предложения, образовавшийся из-за того, что нефть с Ближнего Востока и из Африки будет теперь направляться в Европу. Теоретически заменить российскую нефть могла бы Саудовская Аравия, однако вряд ли они станут это делать из-за нежелания рассориться с Россией, партнером по глобальной ценовой сделке", - сказал эксперт.

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. СМИ сообщили, что правительство России разрабатывает три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть. Позже президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном по поводу потолка цен.

"Отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Теги: Крайл Шостак, Brent, нефть, цена, потолок



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