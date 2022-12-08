В Монголии задержали первых подозреваемых в хищениях угля

В Монголии задержан на двое суток бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатар.

Также задержаны жена экс-руководителя госкомпании, сестра и зять, начальник одного из отделов "Эрдэнэс Таван-Толгой", руководители и владельцы двух частных фирм, передает ТАСС. В их домах прошли обыски.

Кроме того, арестована часть руководства компании "Хишиг арвин индастриал", которая занимается добычей полезных ископаемых и операторской деятельностью.

Сообщалось, что правоохранительные органы Монголии ведут как минимум 21 дело, связанное с хищениями при экспорте угля в Китай, фигурантами являются более 40 человек.

Напомним, столица Монголии оказалась охвачена беспорядками из-за скандала с хищениями угля, предназначенного для экспорта в Китай. В деле фигурирует сумма $12,9 млрд. Протестующие требуют огласить имена виновных и наказать их.