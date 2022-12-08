08 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: УМВД Екатеринбург

В Екатеринбурге загорелась сауна в подвале жилого дома

В подвале 5-этажного жилого дома на пр. Ленина в Екатеринбурге сегодня произошел пожар. Там находится сауна, откуда самостоятельно пришлось эвакуироваться девятерым взрослым и одному ребенку, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел сегодня утром. В 05.07 сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, а уже 05.25 оно было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал - огнем задело только мебель, имущество и внутреннюю отделку сауны на площади 40 кв.м.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и12 человек личного состава. В 05.20 огонь локализован, в 05.25 открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.28.

Теги: Екатеринбург, пожар, сауна, подвал



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