В Екатеринбурге загорелась сауна в подвале жилого дома

В подвале 5-этажного жилого дома на пр. Ленина в Екатеринбурге сегодня произошел пожар. Там находится сауна, откуда самостоятельно пришлось эвакуироваться девятерым взрослым и одному ребенку, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел сегодня утром. В 05.07 сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, а уже 05.25 оно было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал - огнем задело только мебель, имущество и внутреннюю отделку сауны на площади 40 кв.м.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и12 человек личного состава. В 05.20 огонь локализован, в 05.25 открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06.28.