08 Декабря 2022
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Красноярский край в коррупции не по уши, а по колено – прокурор региона

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник считает, что регион находится "в коррупции не по уши, а по колено", его слова приводит "7 канал Красноярск".

По данным прокуратуры, в 2022 году в Красноярском крае осудили 175 коррупционеров, каждый пятый из них отправился в места лишения свободы. Самыми коррумпированными отраслями Тютюник назвал градостроительную и земельную сферы, а также распоряжение госсобственностью.

При этом мелких взяток в регионе за год стало меньше в пять раз. Средний размер взятки составил 963 тыс. руб., всего выявлено взяток на 53 млн руб.

В СКР заявили, что коррупционеры своими действиями причинили государству ущерб на 66 млн руб., только половину этой суммы они возместили. Арестовано имущество на 148 млн руб. у фигурантов коррупционных дел.

Теги: красноярский край, коррупция, прокурор, взятки



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