Число жертв взрыва газа в доме Нижневартовска выросло до девяти

Врачи сургутского ожогового центра не смогли спасти пострадавшую во время взрыва газа в доме по ул. Мира 6А. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. Напомним, взрыв газа произошел 4 декабря, в результате обрушилась часть дома, погибли восемь человек, в их числе четыре ребенка.

Медики подтвердили смерть 62-летней пациентки. Ее супруг по-прежнему находится в больнице. Врачи борются за его жизнь, однако отмечается, что его состояние крайне тяжелое, с отрицательной динамикой. Предположительно, этот мужчина является владельцем газового баллона, в результате аварийной разгерметизации которого, по версии следствия, произошло разрушение дома. Ранее в СКР подтвердили, что владелец баллона был госпитализирован.

Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, угрозы жизни нет.