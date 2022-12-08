В больницах и учреждениях соцзащиты в Челябинской области ввели карантин по гриппу

В Челябинской области в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан введен карантин по гриппу. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он будет действовать с 7 декабря до особого распоряжения.

Такое решение принято из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За 48 неделю года прирост заболеваемости ОРВИ составил 28%. Также увеличилось число случаев гриппа, в том числе пандемического А Н1N1.

Руководителям медицинских организаций и учреждений соцзащиты поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гриппа. Руководителям образовательных организаций дано поручение приостанавливать учебный процесс или переводить на дистанционное обучение классы в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 % и более детей на срок не менее семи дней.