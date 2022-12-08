08 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: www.bbc.com

Посольство РФ: Россия не признает резолюцию комитета сената США о "геноциде" на Украине

Российская сторона категорически отвергает обвинения, содержащиеся в поддержанной комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США резолюции о "признании действий РФ на Украине геноцидом". Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

"Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов", - подчеркнули дипломаты. "Ради обоснования своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН. Ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о "голодоморе", - заявили в российском посольстве.

Посольство РФ назвало Конгресс конвейером по тиражированию антироссийских инициатив. "Местный политистеблишмент готов на все, чтобы конфликт "до последнего украинца" продолжался", - говорится в заявлении.

7 декабря Комитет Сената США утвердил резолюцию о признании действий России на Украине "геноцидом". Документ "осуждает РФ за совершение актов геноцида против украинского народа".

В апреле президент США Джо Байден обвинил Россию в осуществлении геноцида на Украине. Он подтвердил свои более ранние высказывания: "Да, я назвал происходящее геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже мысль о том, что кто-то может быть украинцем".

Впрочем, журналистам спустя время Байден заявил, что официальное решение – что считать геноцидом – в итоге вынесут юристы.

Теги: посольство рф, геноцид, украина



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