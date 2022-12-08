"Вот такой Урал я люблю". Соловьев внезапно встал на защиту уральцев

Телеведущий Владимир Соловьев совершенно внезапно решил положительно высказаться о жителях Свердловской области. Конкретно в его шоу речь шла о сотрудниках Уралвагонзавода и их помощи российским солдатам в спецоперации.

"Либерасты с таким презреньицем говорили про Уралвагонзавод. Вот смотрю, в рамках гособоронзаказа Уралвагонзавод поставил Минобороны очередную партию модернизированных танков Т72Б3М. Ну красота же! Молодцы уральцы, ничего не могу сказать, просто молодцы!" заявил журналист.

Помимо этого он упомянул о волонтерской деятельности Среднего Урала и его помощи при восстановлении Макеевки и ДНР. Соловьев упомянул о постоянных поставках гуманитарной помощи от региона, добавив, что именно это и есть "противостояние бесам" и именно такой Урал он и любит.﻿