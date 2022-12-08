08 Декабря 2022
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Общество В России За рубежом Москва
Фото: nakanune.ru

В Минздраве РФ назвали провокацией данные о том, что Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым распространением ВИЧ

В Минздраве РФ назвали появившиеся в СМИ "якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции", очередной пропагандистской провокацией, направленной против России.

Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений, сообщает пресс-служба Минздрава. Более того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России.

Медики говорят о том, что в Российской Федерации один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ (почти 30% населения страны). По сравнению с 2000 г. он вырос почти вдвое (с 24 до 42 млн жителей в 2021 г.). Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 г. по сравнению с 2018 г., на 24,8% в 2020 г. по сравнению с 2019 г., на 2,0% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Суммарно заболеваемость в 2018-21 гг. снизилась на 31,4% (с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения). По итогам 2021 г. число живущих с ВИЧ в России составило 851,8 тыс. жителей, что составляет около 0,58% населения страны. Россия – одна из немногих стран, которая имеет собственную программу по борьбе с ВИЧ-инфекцией и самостоятельно ее финансирует из средств федерального бюджета.

Напомним, по данным отчета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за год на Россию пришлось 3,9% из всех 1,5 млн новых случаев заражения. Россию обгоняют только ЮАР (14% всех случаев в мире), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Теги: Минздрав РФ, ВИЧ, распространение



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Ранее 07.12.2022 09:31 Мск Россия вошла в пятерку стран с самым быстрым распространением ВИЧ


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