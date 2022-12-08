08 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Суд Норвегии оправдал сына Якунина за использование дрона на Шпицбергене

В Норвегии суд оправдал сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея, задержанного за фотосъемку с беспилотника на Шпицбергене. Россиянина с гражданством Великобритании задержали 17 октября, его обвинили в нарушении закона о санкциях, запрещающего россиянам использовать дроны на территории Норвегии.

Обвинение требовало для Якунина-младшего 120 дней заключения. Суд отверг доводы прокуратуры, поскольку санкции не распространяются на малогабаритные БПЛА. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, передает РБК.

Защита Якунина указывает на то, что он является не только российским, но и британским гражданином. В Норвегию он прибыл как подданный Великобритании, а местом своего жительства указал Италию. При этом в его лодке нашли российский паспорт, и суд принял решение считать Якунина россиянином.

Теги: андрей якунин, норвегия, дрон, суд



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