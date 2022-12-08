"Совершают обряды, брызгают святой водой". Процесс экс-схиигумена Сергия закрыли из-за активности его сторонников

Прокурор, участвующий в процессе по делу экс-схиигумена Сергия (Романова) и его бывшего помощника Всеволода Могучева, заявил, что опасается за свою безопасность. В связи с этим он попросил Бабушкинский районный суд Москвы закрыть процесс от третьих лиц, сообщает "Ъ-Урал".

"Мы смогли убедиться, что данное дело имеет широкий общественный резонанс в связи с публичностью подсудимого. Об этом свидетельствует большое количество сторонников Романова, посещающих процесс, и постоянные публикации в СМИ и telegram-каналах, призывающие к проведению различных действий и обрядов, в том числе в отношении председательствующего и иных участников процесса", - процитировала слова прокурора Галины Матусевич из ходатайства судья Наталья Курышева.

Прокурор также рассказала, что сторонники Романова нередко проводили "непонятные манипуляции" с ее автомобилем, заглядывая под машину и ходя вокруг нее. Они также оскорбляли гособвинителя, допуская высказывания, "не соответствующие нормам человеческого общения". А 24 ноября стали разбрызгивать в здании суда и на прокурора неустановленную жидкость. Матусевич предполагает, что это могла быть освященная вода, однако она не уверена, не будет ли в следующий раз это жидкость с опасными или ядовитыми веществами. Индивидуально к прокурору тоже обращались - так, одна из сторонниц бывшего схиигумена нелестно высказалась о ее работе, после того, как обвиняемый заявил, что именно из-за Матусевич получил свой первый срок в 3,5 года.

Ожидая именно таких действий от сторонников Романова, суд и решили проводить в столице, а не Свердловской области, где за обвиняемого вступилось бы около 3 тыс. прихожан. Гособвинение было готово увидеть от них провокации, протестные акции или даже негативную информационную кампанию, которая дискредитировала бы органы власти.

В свою очередь адвокаты обвиняемых высказались против закрытия судебного процесса, отметив, что из сторонников их подзащитных в зале суда находится всего 15 человек, которые никогда не совершали вышеупомянутых действий. За поведение остальных ни адвокаты, ни обвиняемые нести ответственность или тем более как-то повлиять на них не могут, так как не знают этих людей лично. Адвокат Павел Бабиков также заявил, что процесс длится с сентября, однако только когда сторона защиты стала предоставлять доказательство по делу, прокурор попросила его закрыть. По его словам, "напугать" гособвинителя могло и подставное лицо, чтобы создать все условия для подачи соответствующего ходатайства.

В итоге суд встал на сторону прокурора и закрыл процесс по делу.