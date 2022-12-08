"Мы здесь не живем, а выживаем". Бастрыкин потребовал доклад по аварийному дому в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения жилищных прав граждан, которые проживают в аварийном доме в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Речь идет о доме по улице Мира. Жители уже несколько лет жалуются на аварийное состояние здания. Лица, ответственные за назначение новой обслуживающей компании, бездействуют. По данному факту проводится проверка.

Жители дома обратились в ОНФ. Они рассказали, что здание разрушается, трубы текут, затоплен подвал, проводка неисправна, холодные батареи, появилась плесень. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Однако мер для выбора новой обслуживающей организации мэрией города принято не было. Расселение дома назначено на 2030 год. Однако жители считают, что столько лет здание просто не простоит.

После обращения в ОНФ на объект приехали рабочие. Общественники установили, что в доме разобрали целую стену с первого по пятый этаж, не обесточив здание и не расселив людей.

"На объект направили бригаду, но, очевидно, так торопились отчитаться о начатой работе, что не учли вопросы безопасности и попросту разобрали целую торцевую стену с первого по пятый этаж, не обесточив дом и не расселив. Вызывает сомнения, обдуманно ли было принято такое решение, не угрожает ли ситуация семьям, среди которых много детей", – подчеркнул эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

По словам жильцов, после того, как разобрали стену, от улицы первое время их отделяла лишь тоненькая шторка, которой прикрыли зияющую дыру. "Непонятно, зачем бешеные деньги вкладывать в эти стены, когда можно было бы начать расселять. Хотя бы семьи с детьми. Мы здесь не живем, а выживаем", - рассказал один из жильцов.

Жителям предложили маневренный фонд, но он находится практически в таком же состоянии. Общественники сомневаются в целесообразности трат на масштабный ремонт дома, подлежащий сносу. Они уже обратились в СК, прокуратуру и к главе Челябинска Наталье Котовой.

По данному факту проверку проводит также прокуратура. Она проконтролирует соблюдение прав жителей, продолжающих проживать в доме в ходе ремонтных работ, на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства в части безопасности проведения ремонтных работ и соблюдение органом местного самоуправления прав жильцов на расселение из ветхо-аварийного жилья", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.