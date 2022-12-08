Замглавы 223-го летного отряда Минобороны арестован по делу о взятке

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 5 февраля заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны Евгения Бутусова.

Военные следователи задержали Бутусова в Москве в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщает ТАСС. Он отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Как пишет "Коммерсантъ", Бутусову инкриминируется получение взятки от генерального директора ООО "Логистик Юга" за помощь в перевозке оборудования на Ил-76 и Ту-154 в интересах ООО "Газпром-бурение" в район Нового Уренгоя и Бованенково.