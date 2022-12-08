На главную площадь Екатеринбурга доставили 30-метровую живую ель

В Екатеринбург привезли огромную живую ель, которая украсит главную площадь города и станет ярким акцентом будущего ледового городка. Дерево доставили, а после установили в ночь с 7 на 8 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, главную елку уральской столицы выбирали из трех деревьев, растущих в специальном лесном хозяйстве в 200 км от Екатеринбурга. Варианты были отобраны еще в конце ноября, и в итоге победила самая пышная и высокая: дерево достигает почти 30 м. в высоту и около 8 м. в диаметре. Возраст сибирской ели оценивается в 100-120 лет.

"Ее украсят шатром гирлянд, а вокруг расположатся огромные ледяные подарки с веточками рябины. Традиционные арки будут украшены светящейся надписью "300 лет" - в честь трехсотлетия уральской столицы. К слову, нынешний новогодний городок станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов. Кстати, и у самой традиции установки главной новогодней елки в Екатеринбурге в этом году юбилей - 85 лет", - рассказали в мэрии.

Ель будет украшать центр города до 15 января следующего года.

Напомним, темой Ледового городка в этом году станет 300-летие Екатеринбурга. В связи с этим, ледовые скульптуры должны будут отражать становление и развитие уральской столицы. А новогоднюю елку на площади украсят игрушками, сделанными детьми мобилизованных.