По делу о взрыве газа в Нижневартовске пока нет обвиняемых и подозреваемых

Уголовное дело, возбужденное по факту взрыва газа и частичного обрушения дома по ул. Мира 6А в Нижневартовске, остается бесфигурантным. Об этом сообщили в региональном управлении СКР в ответ на запрос Накануне.RU.

"Одной из версий происшествия, и наиболее вероятной, рассматривается аварийная разгерметизация газового баллона. В ходе следствия проверяются данные о том, что накануне происшествия мужчина заправлял баллон газом на одной из заправочных станций. Учитывая, что в жилом доме не допускается размещение газо-заправочных станций, занести баллон в дом, минуя улицу, мужчина не мог. Подтверждение или опровержение указанной версии, как и иных, возможных причин происшествия, будет получено после проведения всего комплекса следственных действий (осмотры, допросы) и получения заключений экспертиз", - сообщили в следственном комитете.

В ведомстве также подтвердили информацию, ранее прозвучавшую в СМИ о том, что владелец газового баллона, в результате аварийной разгерметизации которого, по версии следствия, произошло разрушение дома, в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Ему оказывается необходимая медицинская помощь после получения травм во время происшествия.