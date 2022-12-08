Бастрыкин хочет, чтобы СК имел право ареста имущества до суда

Следственный комитет России для эффективной борьбы с коррупцией хочет получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов и связанных с ними лиц до суда.

"В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (то есть имущества, подлежащего конфискации)", - сказал в интервью РИА Новости председатель СКР Александр Бастрыкин.

Сейчас следователи могут накладывать неотложный арест в исключительных случаях. Речь идет о вещах, заложенных или сданных на хранение в ломбард, - деньгах, ценностях, авто, которое принадлежит фигуранту, или ином имуществе. По мнению СК, в разы эффективнее будет борьба с коррупцией, если следователи смогут неотложно арестовывать в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами. Но после неотложного ареста следователь все равно должен обращаться в суд за решением.