08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин: в 2022 году за коррупцию в оборонке привлекли к ответственности 60 человек

Следственный комитет России в текущем году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Еще 27 были привлечены за преступления при реализации государственного оборонного заказа.

"По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — сообщил Бастрыкин.

Отмечается, что за десять месяцев 2022 года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на десять процентов больше, чем годом ранее – 8 тыс. 11.

Теги: Бастрыкин, СКР, коррупция



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