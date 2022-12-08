Бастрыкин: в 2022 году за коррупцию в оборонке привлекли к ответственности 60 человек

Следственный комитет России в текущем году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Еще 27 были привлечены за преступления при реализации государственного оборонного заказа.

"По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — сообщил Бастрыкин.

Отмечается, что за десять месяцев 2022 года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на десять процентов больше, чем годом ранее – 8 тыс. 11.