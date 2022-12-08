08 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В России падают темпы авиаперевозок

Авиакомпании России за 10 месяцев текущего года перевезли 81 млн пассажиров, что на 13,4 млн, или на 14,3%, меньше, чем за тот же период 2021 года.

Сколько из них было перевезено на внутренних линиях и в международном сообщении, не известно.

Темпы снижения авиаперевозок в октябре ускорились до 25% к тому же месяцу 2021 года по сравнению с 17% в июле и 19% в августе и сентябре.

После закрытия полетов в недружественные страны перевозчикам пришлось включиться в конкуренцию внутри страны, сообщают "Ведомости".

Напомним, единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" способна продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на санкции Запада.

Теги: авиаперевозки, авиакомпании, авиация



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