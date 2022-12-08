СМИ: Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах

Под Wi-Fi в России выделят дополнительные частоты.

Инициатива призвана бороться с радиопомехами, которые создают гаджеты, дроны и другие устройства. На ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о разрешении в стране технологии Wi-Fi 6E — беспроводного доступа, работающего на частотах 6 ГГц.

По словам экспертов, новый диапазон позволит сократить дефицит частот для портативной электроники, из-за которого глохнет беспроводное аудио, а дроны могут терять управление. Кроме того, пользователи домашних компьютеров получат более быстрый и стабильный доступ в Сеть.

Как говорят участники рынка, нужен Wi-Fi 6E и в промышленности — по характеристикам он схож с сотовой связью 5G, что позволяет использовать его для управления индустриальным оборудованием, сообщают "Известия".