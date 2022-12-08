08 Декабря 2022
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Общество В России
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Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в несколько раз

Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в несколько раз. Речь идет о сумме в 3 тыс. рублей вместо 500 руб.

Если автомобилист вообще не оформил страховку, то штраф для него увеличится с 800 руб. до 5 тыс. руб.

Поправки об этом в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Водителей без полисов могут выявлять, в том числе и с помощью дорожных камер.

Авторы инициативы отмечают, что, согласно данным МВД РФ, в прошлом году в 39 регионах выросло число водителей, которые управляют автомобилем без полиса ОСАГО, сообщают "Известия".

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" попросили Генпрокуратуру РФ проверить эффективность работы системы обязательного страхования для водителей (ОСАГО).

Теги: ОСАГО, автовладельцы, автотранспортк



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Ранее 24.11.2022 08:54 Мск В Госдуме просят Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО


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